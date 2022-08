Scontro auto-moto sulla Scicli-Donnalucata. Un ferito

Grave incidente stradale in contrada Genovese, sulla Scicli-Donnalucata, all’intersezione con Contrada Arizza.

Si sono scontrati un motocicli e un’a auto. Ferito il conducente del mezzo a due ruote: è stato trasportato dai sanitari del 118 al Maggiore “Nino Baglieri” di Modica.

Sul posto pattuglie della Polizia Municipale per gestire il traffico veicolare e per effettuare i rilievi.