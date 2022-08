Brasile. Al via campagna elettorale: Bolsonaro recupera su Lula

Parte oggi la campagna elettorale per la nomina del nuovo presidente della nazione sudamaricana. Un recente sondaggio pubblicato dell’Intelligence in Strategic Research and Consulting, IPEC) indica che l’ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva vincerebbe al primo turno le elezioni previste il prossimo 2 ottobre in Brasile con il 44% dei voti. Il leader del Partito dei Lavoratori (PT) è seguito dall’attuale presidente Jair Bolsonaro, con il 32 per cento delle intenzioni di voto. I principali candidati alla presidenza, oltre a Bolsonaro e Lula, sono: Ciro Gomes con il sei per cento, Simone Teblet con il due per cento e Vera Lucia che otterrebbe l’uno per cento dei voti. Inoltre il sondaggio ha riportato che l’otto per cento degli elettori voterebbe scheda bianca o nulla, mentre quelli che non sanno o non hanno risposto al quesito sarebbero il sette per cento. Nella somma totale, Lula supererebbe i suoi rivali che insieme rappresentano il 41 per cento dei voti, contro il 44 per cento che otterrebbe l’ex presidente brasiliano. Rispetto al sondaggio realizzato a dicembre 2021 dall’IPEC, Lula ha perso 4 punti percentuali delle intenzioni di voto (aveva il 48 per cento), mentre Bolsonaro è passato dall’11 per cento al 21 per cento attuale. L’indagine più recente è stata condotta attraverso 2.000 interviste con un margine di errore di circa il due percento ed è stata registrata presso il Tribunale Elettorale Supremo. La campagna elettorale che inizia oggi 16 agosto prevede l’elezione del nuovo presidente e vicepresidente del Paese, nonché i governatori, i 513 membri della Camera dei deputati, per il rinnovo parziale della Camera dei senatori, e i membri delle Assemblee legislative degli stati. L’ente ha inoltre precisato che questo lunedì termina il periodo di iscrizione dei candidati alla Presidenza per le elezioni generali di inizio ottobre 2022.

