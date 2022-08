Tre componenti dei Pink Floyd tra il barocco di Noto e il mare modicano

La band dei Pink Floyd è stata una delle poche che è riuscita nell’importante impresa di unire al proprio straordinario seguito, una sperimentazione musicale estrema. Un connubio che, oltre al difficile risultato, appartiene solo ai giganti della musica, come il gruppo londinese era ed è tutt’ora. E se la band, nella sua formazione ufficiale, non si esibisce dal lontano 2005, in Sicilia questa estate sarà possibile rivivere le sue atmosfere e i suoi suoni unici grazie a due imperdibili serate, tra il barocco di Noto il 18 agosto e il mare di Marina di Modica il 19 agosto, in compagnia della tribute band “Pink’s One” eccezionalmente accompagnati da tre protagonisti assoluti del successo mondiale dei Pink Floyd. Stiamo parlando di Scott Page, l’eclettico sassofonista che ha contribuito con i suoi assoli ad accrescere la fama della band inglese e protagonista, insieme a Gilmour, Waters, Mason e Wright, del memorabile concerto del 1989 a Venezia; ed ancora di Gary Wallis, storico percussionista che, dal 1987 al 1994, ha affiancato Nick Mason creando un connubio perfetto in musica ed attualmente impegnato nel tour mondiale insieme a Tom Jones; ed infine di Machan Taylor e la sua splendida voce, indimenticabile nella sua magistrale interpretazione di The Great Gig In The Sky e corista della band durante il tour mondiale di “A Momentary Lapse of Reason”.

I tre “ospiti” d’onore si esibiranno insieme ai “Pink’s One” nel cuore del Sud Est siciliano, in location uniche ed affascinanti, arricchite da una scenografia curata fin nei minimi dettagli. A fare da sfondo alla musica dei Pink Floyd e ai tre protagonisti del successo globale della band ci sarà infatti, oltre all’iconico schermo circolare utilizzato del gruppo inglese nei propri concerti, anche un gioco di luci e laser che renderanno l’esperienza immersiva e indimenticabile. La tribute band “Pink’s One” si è formata nel 2010 e fin da subito ha raccolto un grande successo di pubblico riproponendo i brani più significativi della vasta discografia della band fondata da Syd Barrett, iniziando a collaborare già dal 2014 con la cantante Machan Taylor che ritroveremo sul palco, straordinariamente insieme a Scott Page e Gary Wallis in queste date siciliane. Si partirà il prossimo 18 agosto nella splendida cornice della scalinata della Cattedrale di Noto. Il giorno successivo, venerdì 19 agosto, sarà la volta di un gradito ritorno all’Auditorium Mediterraneo a Marina di Modica. Ed è già corsa alla prevendita online sulla piattaforma Ctbox per entrambi i concerti promossi da Marco Guastella di Lumia Agency con il supporto del Comune di Noto e del Comune di Modica. Oltre alla prevendita online, è possibile acquistare i biglietti anche presso numerosi punti vendita attivi rintracciabili sulla pagina social ufficiale della band “Pink’s One” facebook.com/pinksoneband

Salva