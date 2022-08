Il Santa Croce calcio prende fiato dopo due settimane di ritiro

Con la conclusione della seconda settimana di preparazione i ragazzi di mister Gaetano Lucenti conquistano un meritato riposo e si fermeranno per due giorni (14 e 15 agosto) in concomitanza delle festività di ferragosto. La neo squadra biancazzurra sotto l’occhio vigile del tecnico ragusano e del suo staff tecnico, ha lavorato intensamente, svolgendo sedute giornaliere miste a tecnica e atletica, al fine di conciliare una buona intesa fra i componenti dell’intera rosa. Il Santa Croce calcio che sta nascendo è un perfetto mix fra giovani e giocatori di esperienza e già dalle prime sgambate si è notato una crescita generale di tutto il gruppo che nonostante i forti carichi di lavoro, ha dimostrato di aver capito il pensiero di gioco del tecnico. Nell’allenamento congiunto contro il Ragusa, infatti, si è già notato che il gruppo sta iniziando ad acquisire un’identità e nonostante il punteggio abbia visto gli iblei vincere di misura, si sono viste alcune buone giocate e individualità interessanti. La strada intrapresa è sicuramente quella giusta, ma, si vuole rimanere con i piedi ben ancorati a terra e lavorare sodo in ottica campionato, perché ci si vuole trovare pronti per l’inizio del torneo. La società intanto ha iniziato a ufficializzare i primi calciatori che hanno sottoscritto il contratto con il “Cigno” e sono approdati in biancazzurro il portiere Argentino Mauro Alcaraz, 29 anni, 185 cm di altezza che nell’ultima stagione è stato impegnato nel campionato di terza serie tedesca. Dal Mazzarrone calcio sono arrivati il difensore Salvo Ravalli (per lui un ritorno), il centrocampista classe 2002 Andrea Di Nora e l’attaccante Francesco Napolitano classe 1999. Altro ritorno è quello del centrocampista Ibrahima Sene Pape, 28 anni, 198 cm, che proviene dal OK Kastkovce che milita nella terza serie slovacca. A giorni la società ufficializzerà il resto dei giocatori che compongono la rosa della squadra, ma, si rimarrà sempre vigili sul mercato fino alla chiusura delle liste di trasferimento.

Intanto la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 16 agosto e sono stati programmati altri due allenamenti congiunti con il Modica, giovedì 18, e con il Pro Ragusa, sabato 20 agosto.

