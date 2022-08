Passalacqua Ragusa, basket. Yvan Baglieri arriva in prima squadra

Dopo una lunga trafila nelle giovanili, il tecnico ragusano Yvan Baglieri approda alla Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket. Baglieri andrà infatti a ricoprire il ruolo di terzo allenatore dello staff di coach Mirco Diamanti. Entrato giovanissimo nella famiglia della Passalacqua Ragusa nel 2009, quando la prima squadra dalla B1 è stata promossa in A2, Baglieri è stato chiamato dall’allora presidente Gianstefano Passalacqua per far partire un settore giovanile, crescendo pari passo con esso negli anni ed avendo potuto avere al suo fianco nomi importanti con i quali lavorare: da Nino Molino, a Gianni Lambruschi, Ninni Gebbia e soprattutto Gianni Recupido. Negli ultimi 4 anni ha guidato la serie B, sempre con squadre interamente composte dalle Under 17 e Under 18 del settore giovanile biancoverde, sempre arrivando alle semifinali playoff e quest’anno ad un passo dalle finali di promozione in A2. Ha inoltre avuto modo, negli anni di guidare le squadre alle varie finali nazionali giovanili, cosa che gli ha permesso di ampliare la propria visione di programmazione giovanile ad obiettivi nazionali. Negli ultimi anni ha avuto anche il compito di traghettare le ragazze Under 17/18 dal settore giovanile alla serie A e negli ultimi 3 anni copre il ruolo di allenatore del centro tecnico Federale, allenando la selezione siciliana femminile. Oltre a ricoprire il ruolo di terzo allenatore, nella stagione che sta per cominciare, Baglieri avrà il ruolo di responsabile giovanile del progetto I have a team e di responsabile tecnico Minibasket. “Sono molto contento e stimolato da questa nuova avventura che per me sarà occasione per imparare da uno dei migliori coach del palcoscenico italiano – dice Yvan Baglieri – Ovviamente non vedo l’ora di cominciare”.

