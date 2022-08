Apertura anno sociale 2022/2023 Lions Club Scicli Plaga Iblea

La serata del Lions Club Scicli Plaga Iblea si è aperta con la presentazione del programma delle attività da parte della Presidente per l’anno sociale 2022-2023 Melania Carrubba.

Quest’anno sociale, ha detto la Presidente Melania Carrubba, ci vedrà impegnati come Lions di Scicli, nell’attuazione di diversi services ed attività sul territorio che avranno un filo comune: “dove c’è un bisogno, lì c’è un Lion”, con particolare attenzione ai bambini ed alle famiglie fragili ed in difficoltà. Anche quest’anno i Lions di Scicli faranno attività di sensibilizzazione per l’attuazione dell’istituto dell’affido familiare. Inoltre, come delegata distrettuale sull’affido culturale, la Presidente Melania Carrubba ha proposto la collaborazione del Club con gli altri club services della città e con il Comune, assessorato ai servizi sociali, per l’organizzazione di attività ed iniziative a favore di bambini e ragazzi di famiglie fragili per l’avvicinamento e la possibilità di partecipare ad eventi culturali come cinema, teatro, concerti.La serata è continuata con la cerimonia di ingresso della nuova socia Gabriella Mirabella. Quindi è stata la volta della presentazione delle esperienze dei ragazzi che hanno partecipato ai campi europei degli scambi giovanili Lions . Presenti alla serata la vice Direttore nazionale del Campo Disabili Italia Stefania Carpino, la Consigliera di Amministrazione del “Centro nazionale raccolta occhiali usati Onlus” Eloisa Amarù, l’ Assessore ai servizi sociali del Comune di Scicli Elio Tasca. Ha chiuso la serata il Presidente di Zona 21 Luigi Ciavorella, che ha portato i saluti del Governatore Maurizio Gibilaro, e ha affermato la disponibilità dei Lions Club locali a collaborare, seguendo il principio della sussidiarietà, con le Istituzioni locali, in primis il Comune , per tutte le attività che rispondano ai bisogni della collettività. Ha anche evidenziato, ai tanti ragazzi presenti alla serata, la completa disponibilità dei Lions Club per qualsiasi iniziativa a favore dei giovani.

Salva