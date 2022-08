Lunedì 15 agosto il secondo passaggio settimanale di raccolta dell’indifferenziato, previsto per Marina di Ragusa, sarà effettuato esclusivamente per le utenze non domestiche. Si invitano quindi i cittadini residenti o domiciliati nella frazione a non esporre i relativi mastelli.

Il servizio di raccolta del rifiuto organico sarà invece effettuato regolarmente.

