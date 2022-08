Mercoledì il via alla preparazione dell’Avimecc Volley Modica

Cresce l’attesa in casa Avimecc Volley Modica per l’inizio della preparazione che prenderà il via il mercoledì 17 agosto.

Dopo la fase di mercato e la programmazione della nuova stagione, finalmente da mercoledì prossimo coach Giancarlo D’Amico, supportato dal suo vice Enzo Di Stefano, da Emanuele Cappello e da tutto il suo staff comincerà a lavorare alternando sedute tra il “PalaMoak”, la struttura Geodetica di Via Fabrizio e con qualche puntata anche sugli arenili della città della Contea.

Vecchi e nuovi atleti già da qualche giorno stanno arrivando in sede per prendere i primi contatti con la città che quest’anno si aspetta molto da una squadra costruita con il chiaro intento di migliorare i risultati (già buoni) conseguiti nelle passate stagioni nel campionato di serie A3.

Sia tra la dirigenza, sia tra staff tecnico e giocatori c’è tanta voglia di “ricominciare” questa nuova stagione in un campionato che di anno in anno alza il livello tecnico diventando sempre più difficile, ma allo stesso tempo entusiasmante.

“Siamo pronti a tornare finalmente in palestra – spiega il presidente Ezio Aprile – in tutti noi c’è grande entusiasmo e lo dimostrano anche i ragazzi che nonostante la preparazione prenderà il via il 17, hanno deciso di arrivare a Modica qualche giorno prima di Ferragosto. Io e tutta la dirigenza siamo fiduciosi sulla stagione che sta per iniziare, che come ogni hanno ha come obiettivo, quello di migliorare i risultati della stagione precedente, anche se siamo consapevoli che i campionati sono sempre più difficili e il campo sarà come sempre il giudice supremo. Da come si stanno attrezzando le altre squadre – continua – sono convinto che quello che inizierà il 9 ottobre sarà uno dei campionati più competitivi. La squadra favorita è sicuramente Ortona che dopo la retrocessione della scorsa stagione vuole tornare immediatamente in A2, Palmi sarà molto probabilmente una squadra molto competitiva e Aversa cercherà di ripetere il campionato di vertice disputato l’anno scorso. Noi, cercheremo di fare la nostra parte. Ci siamo rinforzati aggiungendo un po’ di esperienza in più al roster e sono convinto che faremo bene con tutti. Il derby con Catania a inizio campionato sarà un test probante e credo spronerà i ragazzi a fare bene durante la preparazione perchè sanno già che il derby con il sestetto etneo a Modica è molto sentito. Lo zoccolo duro della nostra squadra – conclude Ezio Aprile – è formato per lo più da

ragazzi siciliani e questo mi rassicura perchè anche loro ci tengono molto a fare bene e sono certo che si faranno trovare pronti per provare a iniziare nel migliore dei modi questa nuova stagione”.

