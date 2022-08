Chiaramonte, rubano carrube e derrate alimentari. 4 denunce

All’opera i Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi che hanno denunciato per furto aggravato due vittoriesi, B.M.., 28 anni, e C.G., 25 anni. Nello specifico, a seguito di una segnalazione pervenuta su utenza pronto intervento “112”, sono i militari intervenuti presso un terreno agricolo di Contrada Coffa di Chiaramonte Gulfi, dove poco prima, il proprietario di un terreno agricolo aveva sorpreso i due malviventi mentre asportavano 40 kg di carrube. L’immediato intervento dei Carabinieri consentiva di bloccare e identificare i due ladri, nonché di recuperare la refurtiva. Dopo le formalità di rito gli autori del reato venivano deferiti in stato di libertà e le carrube restituite al legittimo proprietario;

Deferiti anche due gelesi, S.M., 32 anni, e G.R., 58 anni, per furto in abitazione. In particolare, in Contrada Cifali, durante un servizio di pattuglia, i Carabinieri sorprendevano i due malviventi mentre asportavano alcune derrate alimentari da una proprietà privata. La refurtiva veniva recuperata e consegnata alla legittima proprietaria.

