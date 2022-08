Chiesa “Barco” a Modica. Arriva il reliquiario della Madonna delle Lacrime da Siracusa

Proseguono le celebrazioni nella chiesa di Maria Santissima delle Grazie in contrada Barco a Modica dove c’è attesa per l’anniversario dell’elevazione a parrocchia che ricorre il 15 agosto. In particolare, domani, domenica 14 agosto, alle 19 ci sarà la santa messa presieduta dal novello sacerdote don Giuseppe Canonico mentre lunedì ricorre l’anniversario in questione. In particolare, alle 19 ci sarà la santa messa e, subito dopo, alle 20, è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica “I 100 anni della parrocchia”, allestita nei locali del salone parrocchiale. Martedì 16, invece, alle 18,30 è in programma il raduno dei fedeli in contrada Parabuto con l’accoglienza del reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa e processione verso la parrocchia. Alle 19, la santa messa presieduta dal sacerdote Raffaele Aprile, missionario del santuario di Siracusa. Al termine della celebrazione, nel salone parrocchiale, la proiezione del documentario storico della lacrimazione di Maria. Mercoledì 17 agosto, alle 7,30 santa messa presso il monastero delle Benedettine di Modica. Alle 9,30 la celebrazione delle Lodi, alle 10 la visita del reliquiario alla casa di riposo “Fisiolife” e visita agli ammalati del Barco. Alle 17, visita agli ammalati e incontro con i bambini del catechismo dell’unità di parrocchie. Alle 18,30 Rosario meditato in parrocchia. Alle 19 santa messa presieduta da don Concetto Occhipinti, parroco presso la parrocchia di Sant’Ireneo a Centocelle, Roma. Alle 22, veglia di preghiera mariana comunitaria. A occuparsi della comunicazione esterna delle iniziative religiose Confcommercio provinciale con il presidente Gianluca Manenti e Confcommercio sezionale Modica con il presidente Emanuele Iemmolo.

