Ispica, attivata la video sorveglianza contro gli “sporcaccioni”

Sono state attivate ad Ispica le telecamere di video sorveglianza. Questi ha consentito di individuare alcuni soggetti responsabili dell’abbandono di rifiuti per strada e sanzionarli.

L’azione di controllo sull’intero territorio comunale continuerà, così come le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

“ Si coglie l’occasione per far appello al senso civico di ciascuno di noi – rileva l’assessore Pippo Barone – : salvaguardiamo l’ambiente, impegniamoci a non inquinarlo, rispettiamo le regole di conferimento dei rifiuti previsti dal nostro ente e tuteliamo il territorio, lo stesso territorio che lasceremo in eredità ai nostri figli”.

