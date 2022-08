Una navetta gratuita in più per Ibla fino al 21 agosto

“I dati di HyBus, il servizio di navette gratuite da e per Ragusa Ibla, attivo dalle 07.00 alle 03.00, confermano il grande successo dell’iniziativa, entrata ormai a far parte delle abitudini di ragusani e turisti a tutte le ore del giorno. Per questo motivo, afferma la vicesindaca, con delega alla Mobilità, Giovanna Licitra, visti i flussi ancora maggiori che si prospettano per la settimana centrale di agosto, abbiamo deciso di potenziare il servizio con l’aggiunta di un’ulteriore navetta, attiva fino a domenica 21 agosto dalle 21.30 alle 01.30.

Inoltre, il servizio serale Ast, sempre da e per Ragusa Ibla, ha aggiunto una fermata a Piazza del Popolo, capolinea del servizio HyBus, così da offrire un’ulteriore possibilità di trasporto pubblico ai visitatori”.

