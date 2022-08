Corea del Nord. Kim Jong-un: abbiamo sconfitto il coronavirus

Oggi il presidente nordcoreano Kim Jong-un ha annunciato di aver sconfitto l’epidemia di Covid-19 nel Paese asiatico. L’agenzia di stampa statale KCNA ha indicato che Kim Jong-ha dato l’annuncio nel bel mezzo di un incontro con gli operatori sanitari e gli scienziati del Paese. Kim: “dichiarò solennemente la vittoria della campagna antiepidemica di massima emergenza adottata che ha permesso di sconfiggere il coronavirus che era entrato nel nostro territorio e proteggere la vita e la salute delle persone”, secondo l’articolo del KCNA. Nel mezzo dell’epidemia di coronavirus, la Corea del Nord ha imposto una rigorosa chiusura delle frontiere e attivato un protocollo molto rigido di prevenzione. Secondo i media statali nordcoreani dal 3 agosto, e per la prima volta dall’inizio dell’epidemia di covid-19 in Corea del Nord lo scorso aprile, non sono stati registrati nuovi casi di Covid-19. Secondo le autorità, il 99,9 per cento delle persone infette è guarito dopo il Paese aver registrato oltre 4,7 milioni di casi di infezioni da coronavirus.

