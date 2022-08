Casinò online: è nicchia prospera in Italia?

I casinò online sono sempre più diffusi al punto da portare alla creazione di casino online italiani. Negli ultimi decenni il progresso tecnologico ha portato ad una diffusione capillare e a prezzi modici di Internet. Inoltre, ormai tutti possediamo un dispositivo mobile collegato ad Internet e al nostro metodo di pagamento quale portafoglio elettronico o carta di credito o di debito. Tutto ciò ha portato alla proliferazione dei casino online. Ma quanto sono diffusi? È un settore prospero?

I casino online

I casino online sono un settore del mercato in forte espansione per i motivi che abbiamo citato sopra. Naturalmente anche questi casino online per poter operare legalmente sul mercato italiano debbono essere provvisti della licenza ADM o AAMS rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Queste licenze hanno una scadenza temporale, l’ultimo bando italiano per rilasciarne ben 120 si è concluso nel 2018. Le licenze rendono legale l’operato dei casino online italiano, poiché controlla le loro attività per prevenire frodi, truffe e riciclaggio. Inoltre, in collaborazione con i casinò online cerca di contrastare con vari enti e strategie l’insorgenza della ludopatia nei giocatori.

Si tratta di un mercato di nicchia?

L’Italia è uno dei Paesi che vanta molti appassionati di giochi che si trovano nel sito casino online. Adesso analizzeremo insieme i dati relativi a questa fetta di mercato in Italia.

Solo nel 2021 il valore complessivo del settore dei casinò online Italia era di 2,43 miliardi di euro e le spese lorde dei giocatori sono state più di 160 milioni di euro.

Questi dati sono risalenti all’anno scorso, ma tenete presente che si parla di un mercato in forte crescita. I casinò fisici stanno, infatti, stanno pian piano cedendo il passo ai casinò online.

Giochi più diffusi e giocati

I casino online Italia offrono varie sezioni di gioco, però, quelle più visionate e giocate nel mercato di nicchia online sono principalmente quattro:

Slot

Roulette

Blackjack

Poker

Questi quattro sono indubbiamente dei giochi online differenti tra loro. Si va appunto dai giochi di carte quali il Poker, nella sua variante italiana o Texas Hold’em, ai giochi come la roulette e le slot.

Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla diffusione di metodi di pagamento accettati online. I casinò online, infatti, accettano metodi di pagamento come:

Carte di credito o debito

Portafogli elettronici

Skrill

Sono dei metodi di pagamento ormai collaudati e quindi affidabili e largamente in uso. Inoltre, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli controlla le transazioni e le attività tra operatore online e giocatore per contrastare truffe e frodi. Anche per questi motivi è richiesto il codice fiscale e un metodo di pagamento di cui si è intestatari ai giocatori che vogliono accedere ad un casinò online. Naturalmente gli operatori si impegnano nel proteggere i dati personali dei giocatori. Nell’informativa sulla Privacy di ogni operatore trovate tutte le norme sulla privacy messe in atto da quel determinato operatore.

Gioco Responsabile

I casinò online cercano di collaborare con Enti quali il Responsible Gaming e attuano strategie per contrastare l’insorgere della ludopatia tra i giocatori. Anche lo Stato italiano cerca di emanare decreti per la ludopatia e collabora con Enti di questo tipo per fornire assistenza ai ludopatici, mentre gli operatori online ricorrono ad opzioni quali l’autoesclusione e il limite di deposito massimo settimanale. Il giocatore può decidere di autoescludersi dal gioco per un tot di tempo e può stabilire un limite massimo di deposito settimanale. Però, è importante che tutti i giocatori ricordino l’importanza di giocare in modo responsabile usando la testa.

Conclusioni

Il settore dei giochi online è sicuramente in forte espansione, anche se per certi versi si tratta ancora di un mercato di nicchia, visto che i casinò fisici richiamano ancora giocatori. Le sezioni di gioco più diffuse, come abbiamo visto, sono molto differenti l’una dall’altra. Le vincite calcolate l’anno scorso sono state tante, va, però, ricordato che anche sulle vincite online vi è una tassazione sulla cifra vinta. La tassazione è proporzionale alla somma vinta, più è alta la somma vinta, più sarà alta la tassazione. Nonostante tutto, si tratta comunque di una nicchia abbastanza proficua.

Ricordiamo, però, che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e bisogna sempre giocare in modo responsabile, quindi con moderazione.

