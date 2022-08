Ispica. Ieri le premiazioni del concorso poetico “E’vViva la mamma”

Con la settecentesca facciata della Basilica della Santissima Annunziata a fare da suggestivo sfondo e l’incantevole musica dell’arpa di Fabio Rizzo e la voce di Fiammetta Poidomani, è stata una splendida serata quella che ieri ha ospitato la premiazione del concorso poetico “E’vViva la mamma”. Per la prima volta a Ispica, il concorso, dedicato a donna Raffaela Livia Fratantonio, nel tempo è riuscito a conquistare e affezionare il pubblico, come dimostra la sua longevità: giunge quest’anno infatti alla sua diciannovesima edizione.

La giuria, presieduta dalla professoressa e critica d’arte Maria Teresa Prestigiacomo, ha assegnato ieri il podio ai tre finalisti, i cui nomi erano già trapelati nei giorni scorsi: Antonella Pizzo al primo posto, Giovanni Schembari al secondo posto e Carmelo Distefano al terzo posto.

La giuria inoltre ha voluto inoltre assegnare una menzione speciale a Carmelo Sessa, Elia Scionti e Franca Cavallo, i cui componimenti si sono particolarmente distinti per originalità e grazia. Alla premiazione è seguita l’interpretazione emozionante che gli attori Isabella Papiro e Miko Magistro hanno dato, prestando le proprie voci, ai componimenti vincitori.

In un clima di ritrovata leggerezza, la serata di gala, presentata da Patrizia Tirendi insieme con l’ideatore del concorso, Giorgio Fratantonio, è stata allietata anche dall’elegante voce di Angela Di Mauro.

Nel corso della serata sono stati inoltre assegnati i premi per la “Mamma dell’anno”, intitolato alla memoria di Lorenzo La Monica, e “Mamma speciale”, intitolato alla fondazione Jolanda e Francesco Ciurciù.

La “Mamma dell’anno” di quest’edizione 2022 è Donata Brischetto, talentuosa mamma acese, appassionata di canto fin dalla gioventù. Passione a cui aveva dovuto rinunciare per dedicarsi alla famiglia ma ritrovata in età adulta e vissuta con rinnovato entusiasmo tanto da farle guadagnare il terzo posto all’edizione 2022 di “The Voice Senior”. Un podio meritatissimo come hanno potuto constatare gli ospiti della serata, a cui Donata Brischetto ha regalato un’esibizione elettrizzante.

Alla pozzallese Elena Gallaro spetta il premio “Mamma speciale”, un riconoscimento duplice, all’amore della madre e al coraggio del figlio Andrea, un portatore di disabilità fattosi eroe. Il fatto è avvenuto l’estate scorsa a Pozzallo: Andrea nota una donna in difficoltà in mare, senza pensarci due volte corre in suo soccorso e le salva la vita. Si tratta di una turista da Cinisello Balsamo, Mariella Kron, che, presa alla sprovvista da un mulinello, stava rischiando seriamente di annegare. Da allora la donna, diventata nel frattempo amica di famiglia, scrive, senza risultati, alle istituzioni perché sia dato un riconoscimento al coraggio del ragazzo, diventato il suo angelo custode. E con questo premio dedicato alla mamma, anche questo concorso ha voluto omaggiarlo.

