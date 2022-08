L’ex segretario provinciale dell’UDC, Pinuccio Lavima, smentisce il suo passaggio alla Lega ed Rtm, correttamente, pubblica il suo post “arrabbiato”, che, però? non è stato inviato in redazione.

La sua rabbia si trasforma in espressioni che un buon politico non si sognerebbe mai di scrivere parlando di “miserevoli menzogne messe in giro da giornalai di strapazzo”.

La cosa ci lascia indifferenti ma, a nostro avviso, Lavima offende i giornalai, una categoria, invece, rispettabilissima. Lui ci da dei “giornalai da strapazzo”, dimenticando che siamo gli stessi che lui e molti altri esponenti politici che gli sono stati vicini, ogni qualvolta “i giornalai da strapazzo” tardavano a pubblicare un loro articolo, si prodigavano con insistenti telefonate per chiedere spazio.

Pinuccio Lavima non passa nella Lega? Bene, ne prendiamo atto e chiediamo scusa ma riteniamo che un buon politico più che esprimere questi concetti fuori luogo avrebbe potuto chiamarci (i contatti li ha certamente) e chiederne la smentita altrimenti avrebbe potuto adire, come suo diritto, le vie legali. Poi bastava leggere con attenzione le punteggiature e verificare che l’articolo era scritto col dubbio.

