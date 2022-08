Completata la prima fase di recupero e restauro architettonico dello storico immobile in Piazza Principe Di Napoli a Modica. Palazzo Salemi, comunemente conosciuto come “Ponti Pilera” è una splendida costruzione seicentesca adoperata come prima sede seicentesca. Da qualche mese è stato sottoposto ad una ristrutturazione radicale che adesso lo rende spettacolare. Il prossimo step sarà la ristrutturazione della parte interna.

Salva