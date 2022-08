A Monterosso Almo si presenta la “Comunità Energetica”

Monterosso Almo. A Monterosso il comune , le aziende ed i cittadini lavorano per crostruite insieme la Comunità’ energetica”.

Domani, a partire dalle 9:30, nel gazebo installato in piazza San Giovanni, l’ingegnere Carmelo Iurato illustrerà tutti i vantaggi che derivano dalla costituenda Comunità energetica di Monterosso Almo. I cittadini sono invitati ad aderire alla “ Comunità’ energetica”. L’adesione è assolutamente gratuita. Ma che cosa è una Comunità energetica? L’autoconsumo di energia è una coalizione di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un soggetto giuridico, collaborano con l’obiettivo di produrre, consu-

mare e gestire l’energia attraverso uno più impianti energetici locali. Ogni comunità ha le proprie caratteristiche specifiche, ma tutte sono accomunate da uno stesso obiettivo: autoprodurre e fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri.

I principi su cui si fonda una comunità energetica sono infatti il decentramento e la localizzazione della produzione energetica. Attraverso il coinvolgimento di cittadini , attività commerciali, imprese e altre realtà del territorio è possibile produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo.

“ Compila quindi il modulo contenente la manifestazione di interesse alla costituzione di una Comunità energetica nel territorio del Comune di Monterosso Almo. – afferma il primo cittadino Salvatore Pagano. In questo modo contribuirai anche tu in maniera del tutto gratuita allo sviluppo di una realtà virtuosa, solidale, ecologica, sostenibile, che arrecherà benefici sia ecologici che economici per tutto il nostro territorio”.

