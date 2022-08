Udc. Cesa incontra l’assessore Cordaro per rilanciare il partito

Toto Cordaro sarà candidato nella lista dell’UDC alle prossime elezioni regionali in Sicilia. Lo annuncia il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa, che lo ha incontrato lo scorso giovedì nella sede del partito.

Cordaro è stato indicato dal Segretario Cesa e dal presidente del partito De Poli come responsabile nazionale UDC per i rapporti con le Regioni.

Nei prossimi giorni il segretario nazionale Cesa si recherà a Palermo per incontrare i tanti amici e gli amministratori locali che hanno scelto insieme a Cordaro questo nuovo percorso, sottolineando che lo scudocrociato dell’Udc correrà da solo con la propria lista, senza apparentamenti.

