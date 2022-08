Ragusa. Ripristinata la panchina del sagrato di San Giovanni

È stata ripristinata la panchina del sagrato della Cattedrale di San Giovanni a Ragusa, vandalizzata nelle scorse settimane. La lastra divelta è stata sostituita con una analoga e della stessa tonalità di grigio dovuta allo stato di ossidazione del materiale, così da non distinguersi eccessivamente dalle altre.

L’intervento è servito a riportare uno dei luoghi più belli e cari ai ragusani allo stato originale.

“Come promesso nel corso del sopralluogo con il sindaco Peppe Cassì subito dopo l’atto vandalico, – dichiara l’assessore ai Centri Storici, Ciccio Barone – siamo intervenuti il prima possibile nel ripristino dei luoghi, con l’impegno preciso di mettere in essere un maggiore controllo sulla piazza per evitare che episodi del genere possano ripetersi”.

Salva