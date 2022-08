Santa Croce. Gli “Amici del Teatro” di Chiaramonte al Kau Fest

Continuano le iniziative promosse per il Kau Fest al parco archeologico di Kaucana, sostenute dal parco archeologico Kamarina Cava Ispica e anche dal Comune di Santa Croce Camerina. Oggi una serata dedicata al Donnafugata film festival. Alle 20 Masterclass con Daniela Ciancio: “Il resto di niente”, dal film al libro con Daniela Ciancio, Antonietta De Lillo, Salvatore Schembari e Andrea Traina. Alle 21, nell’ambito dell’appuntamento denominato “L’isola come set”, alle 21 la proiezione di Antica Trasversale Sicula di Francesco Bocchieri, presentato del regista. Alle 23, Per Aspera di Andrea Traina, presentato del regista. Domani, prosegue il programma proposto dall’associazione culturale Palco Uno con la direzione artistica di Maurizio Nicastro. Sul palco, dalle 21,30, Alessandro Sparacino con “Tutto sul nulla”, funambolismi dialettici, virtuosismi e giochi comici di linguaggio con voli pindarici senza rete tra sinonimi veri e inventati. Domenica, invece, sempre alle 21,30, il Coro lirico siciliano, reduce dai grandi successi in questa lunga tournée che sta presidiando i maggiori teatri in pietra siciliani, sarà al parco con “Nessun dorma, tenori in concerto”. Immortali melodie del mondo classico e lirico con accenni all’operetta. Lunedì 8 agosto, invece, torna il teatro comico di qualità con la compagnia “Gli amici del teatro” di Chiaramonte che porteranno in scena un classico della risata e un loro cavallo di battaglia dal titolo “Fumo negli occhi”. Una commedia briosa di costume, sempre attuale, che esalta i colpi di scena e gli equivoci.

