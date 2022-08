A Ispica “I sentieri del gelsomino”

Anche quest’anno Ispica sarà la sede di un importante evento che ha saputo coinvolgere ogni volta, negli anni, centinaia di visitatori. “I sentieri del gelsomino”, organizzato dall’associazione culturale ArtEvolution, testo e regia di Giovanni Pelligra, costumi e scenografie di Francesca Cicero e musiche di Antonio Cavallo, coinvolge lo spettatore in un percorso sensoriale che si snoda tra i sentieri dell’antica città, dove attori quasi onirici si muoveranno fra la gente raccontando aneddoti, storie e tradizioni di una cultura legata ancora, negli anni ‘50-’60, alla lavorazione del gelsomino e alla sua trasformazione, attraverso varie fasi, in essenza. Un’ esperienza unica dove i luoghi stessi della città diventano palcoscenico. L’appuntamento è per oggi, Sabato 6 e Domenica 7 alle ore 18:30, si parte da via SS. Annunziata e si proseguirà lungo il versante della cava d’Ispica. Biglietti disponibili su eventbrite.it.

