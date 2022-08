Ragusa, digitalizzazione servizi comunali: in arrivo fondi Pnrr

Il Comune di Ragusa ha avuto già finanziati due delle cinque misure Pnrr relativi agli avvisi pubblici per la digitalizzazione dei servizi dell’Ente.

Nello specifico si tratta della Misura 1.4.4 relativa a “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE”, per un totale finanziato di 14.000 Euro e della Misura 1.4.3 relativa ad “Adozione piattaforma pagoPA”, per un totale di 45.525 Euro.

Altri tre Avvisi Pnrr, già accettati dal Ministero, sono in attesa di ricevere i relativi fondi.

