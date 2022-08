Convocazione diocesana a Noto. Staglianò verso il trasferimento?

Ad una settimana dalla convocazione in cui è stato annunciata la nomina di Mons. Giurdanella a Vescovo di Mazara de Vallo, la diocesi di Noto è chiamata ancora una volta in Cattedrale dal vescovo Mons. Antonio Staglianò per comunicazioni importanti.

Da giorni si vocifera che sia imminente il suo cambio, dopo 13 anni e mezzo di servizio. Al posto di Staglianò sI pensa potrebbe esserci già un nome, quello di Mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina. È tutto da vedere, perché a Messina ancora non vi è alcuna convocazione.

Stando così potrebbe essere solo la convocazione per comunicare il trasferimento, e in seguito ci sarà un ulteriore annuncio con il nome del successore.

Le novità si sveleranno sabato 6 agosto alle 12.

