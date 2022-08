Proseguono i tour guidati dell’iniziativa “Weekend a Modica”

Scoprire in compagnia di una guida turistica lo straordinario polittico del Duomo di San Giorgio o la statua marmorea della Madonna di Trapani del Duomo di San Pietro. Raggiungere Modica Alta e la veduta del Pizzo, per poi visitare la chiesa di San Giovanni Evangelista e i conventi di Corso Regina Margherita, senza però dimenticare il Castello di Modica, i palazzi gentilizi, la casa natale di Quasimodo e tanto altro ancora. Questa estate è ancora possibile farlo grazie ai tour guidati dell’iniziativa “Weekend a Modica”, patrocinata dal Comune di Modica, -ex Assessore alla Cultura Maria Monisteri- che, giunta alla sua terza edizione, continua ad offrire a tutti i visitatori la possibilità di partecipare gratuitamente a delle visite guidate di Modica Alta e Bassa. I tour, che avranno luogo nel fine settimana fino a domenica 4 settembre, si terranno nei seguenti orari: il venerdì pomeriggio alle 17.30; il sabato mattina e la domenica mattina alle 10.30; il sabato pomeriggio, a Modica Alta, alle ore 17,00. Il percorso partirà sempre dall’Ufficio Turistico del Comune di Modica – Palazzo della Cultura (fermata trenini turistici).

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare l’Ufficio Turistico del Comune di Modica al seguente numero: 3466558227.

Salva