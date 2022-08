Pozzallo, ammodernamento impianto di depurazione. Chiesto finanziamento

Inviata all’Assessorato Regionale dell’Energia, per essere inoltrata al Ministero della Transizione Ecologica, la scheda progettuale per la richiesta di finanziamento degli interventi di riqualificazione, miglioramento ed ottimizzazione dell’impianto di depurazione di C.da Maganuco.

Come noto la struttura è al servizio dell’abitato di Pozzallo, della frazione di Marina di Modica e della zona industriale.

Nei lavori, a cui è stato indice di priorità, è previsto anche un restyling dell’impianto di deodorizzazione che tanti problemi e fastidi provoca nella zona ovest del centro abitato di Pozzallo.

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 7.550.000 € ed è prevista la suddivisione dei lavori in lotti.

La scheda progettuale è stata preparata dall’ATI n.4 di Ragusa e dall’Amministratore Unico della Società in House che nel futuro dovrà gestire la complessa macchina del sistema idrico integrato.

Salva