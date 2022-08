Calcio, iniziata la preparazione del Frigintini Città di Modica

E’ iniziata ufficialmente ieri pomeriggio (martedì) la stagione calcistica 2022/2023 per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica. Puntualmente alle ore 19 i calciatori che difenderanno i colori della società modicana nel prossimo campionato di Promozione (il settimo consecutivo al quale il Frigintini prenderà parte) si sono ritrovati al Caitina per la “prima” ufficiale. Accolti dal gruppo dirigente quasi al completo, è stato il presidente Salvatore Colombo a presentare le novità della stagione e dare loro il benvenuto. In primis a Samuele Buoncompagni il tecnico che dovrà tentare di migliorare le performance che la squadra ha ottenuto sotto la gestione di Stefano Di Rosa. Poi i componenti dello staff tecnico con il vice di Buoncompagni -Maurizio Cicciarella- il preparatore dei portieri Giorgio Modica, il preparatore atletico professore Claudio Spadaro e il massaggiatore Damiano Covato. Assenti per impegni precedenti i componenti dello staff medico, il dottor Vincenzo Adamo, l’osteopata Maria Grazia Cicero e il dottor Salvatore Spadola il nuovo fisioterapista della squadra. Ai calciatori il presidente ha detto che vuole la certezza della salvezza entro dicembre, ma contestualmente ha detto loro che sarebbe felice se la squadra vincesse tutte le gare. Una battuta per stemperare un po’ di timidezza specialmente nei giovani nuovi arrivati in casa rossoblù. E proprio i nuovi arrivati sono stati al centro dell’attenzione e della curiosità dei presenti nella struttura sportiva; da Simone Iozzia a Matteo Fusca da Lorenzo Caruso a Orazio Caccamo, mentre i “veterani” si sono trovati molto più a loro agio, con il capitano Gigi Pianese in prima linea. Subito dopo il breve discorso di benvenuto la prima razione di esercizi atletici predisposti dal professore Spadaro che ha così sancito l’inizio dell’attività calcistica che non è stata accompagnata da proclami, ma dalla necessità di continuare nel lavoro degli anni precedenti per rimanere sempre un gruppo compatto e raccogliere quanti più consensi (e punti) possibili per tentare di migliorare i risultati delle scorse stagioni.

