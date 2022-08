Modica Alta. Giovedì a Santa Maria del Gesù “Il Chiostro dei piccoli”

Domani a Santa Maria del Gesù, nuovo appuntamento per “Il Chiostro dei Piccoli”

Giovedì 4 Agosto 2022 alle ore 18.30 a Modica (RG) presso il Chiostro Santa Maria del Gesù (Piazza del Gesù n.1) andrà in scena il sesto spettacolo di “Il Chiostro dei Piccoli”, la Rassegna estiva di Teatro per l’infanzia organizzata dall’ Associazione Culturale “LAP” con la Direzione Artistica dell’ Associazione Culturale “Nave Argo”.

La compagnia OfficineTeatrali quintArmata di Palermo proporrà lo spettacolo “Il Conte che non conta” con Enrica Volponi, Francesco Giuseppe Gulizzi e Davide Lo Coco, anche autore dei testi. La regia è di Santi Cicardo.

Sinossi – Quando viene a mancare il vecchio Conte di Albafiorita, il suo unico figlio Ferdinando eredita tutti i possedimenti di famiglia nonché il titolo di Conte. Ferdinando però non sa assolutamente contare e, presuntuoso come pochi, ha sempre ritenuto superfluo impararlo, gli unici numeri che conosce sono i primi tre. Una storia originale che attraverso i meccanismi della fiaba classica racconta come la Matematica, anche quando non ce ne accorgiamo, sia sempre intorno a noi.

La Rassegna si concluderà Giovedì 11 Agosto con la rappresentazione dello spettacolo “Il brutto anatroccolo”.

Il biglietto d’ingresso unico al botteghino sarà di euro 5,00.

Ingresso gratuito per i bambini under 3 anni.

