L’Inner Wheel di Scicli per la Nefrologia

Venerdì 29 luglio, nel caratteristico cortile dell’Opera Pia Carpentieri , organizzato dal Club Inner Wheel di Scicli, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha avuto luogo l’interessante e coinvolgente evento “ La storia del Tango’’ narrata e suonata con la sua inseparabile fisarmonica, dal maestro Gino Carbonaro che ha rapito l’attenzione dei tantissimi spettatori, insieme a due giovani , bravissimi tangheri, Giuseppe Italia e Elisa Arrabito della Scuola di Danza New Fashion Dance della maestra Paola Gambuzza Una serata diversa, dove cultura e spettacolo l’hanno fatto da padroni.

La Presidente, Mela Monaco, nel dare il saluto ai presenti e alle autorità di governo cittadino, l’ Assessore alla Cultura Elio Tasca, l’Assessore allo Spettacolo Gianni Falla e la Presidente del Consiglio Comunale Angela Desirè Ficili, ha posto l’accento sulla destinazione della raccolta fondi della serata che saranno utilizzati per l’acquisto di televisori per il reparto di Nefrologia dell’Ospedale Maggiore di Modica, per cercare di rendere più accettabile ai malati il tempo in cui vengono sottoposti a dialisi.

