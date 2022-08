L’Iran, esclude produzione armi nucleari pur tecnicamente possibile

Il governo iraniano ha assicurato oggi di possedere le capacità tecniche per costruire una bomba nucleare ma, allo stesso modo, ha ribadito che non fa parte dei loro piani lo sviluppo di un progetto simile. Le dichiarazioni del capo dell’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran (AEOI), Mohamad Eslami, arrivano in mezzo allo stallo dei colloqui per rilanciare l’accordo nucleare del 2015 di Vienna. Eslami ha sottolineato che il programma nucleare iraniano si svolge sotto la supervisione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e nel quadro del Trattato di non proliferazione nucleare. Tuttavia, il capo dell’ufficio di regolamentazione dell’energia atomica iraniano ha denunciato quelle che ha definito le false accuse contro l’Iran per il suo programma nucleare e ha affermato che derivano da dichiarazioni dell’intelligence israeliana, ricordando che per riattivare l’accordo è necessario che gli Stati Uniti tornino a adempiere ai propri impegni, abbandonati quando si è ritirata unilateralmente dal patto nel 2018. A sua volta, il capo negoziatore iraniano prima dell’accordo, Ali Baqeri, ha affermato domenica che Teheran aveva trasferito una controproposta per recuperare l’accordo nucleare all’alto rappresentante dell’Unione europea (Ue) per la politica estera e di sicurezza comune, Josep Borrell. “Abbiamo condiviso le nostre proposte sulla sostanza e sulla forma in modo da poter raggiungere una rapida conclusione dei negoziati di Vienna”, ha affermato. Le autorità iraniane stanno attualmente negoziando con i paesi firmatari dell’accordo e con Borrell per “dare un’altra opportunità agli Stati Uniti di dimostrare buona fede e agire in modo adeguato. l’Iran è pronto a completare i negoziati il ​​prima possibile, se l’altra parte è pronto a fare lo stesso, abrogando le sanzioni”, ha spiegato. Borrell, ha dichiarato la scorsa settimana che una nuova bozza è stata presentata all’Iran e agli Stati Uniti per rilanciare l’accordo nucleare. Washington ha risposto che stava studiando la proposta e che avrebbe risposto a Bruxelles il prima possibile.

