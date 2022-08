La polizia israeliana ha arrestato governatore Gerusalemme est

Dal 2018 l’indomito governatore palestinese di Gerusalemme Est Adnan Ghaith è stato arrestato almeno 17 volte dalla polizia israeliana, reo di creare ribellioni e disordini fuori le mura della Città Vecchia. La polizia ha fatto irruzione nella sua casa nel quartiere di Silwan, sotto il controllo di Tel Aviv dalla guerra del 1967. I media palestinesi riferiscono che le forze di sicurezza hanno perquisito e saccheggiato la casa del funzionario dell’Autorità nazionale (ANP) prima di portarlo via per essere interrogato. Da quando è entrato in carica come governatore di Gerusalemme Est il 31 agosto 2018, questo funzionario è stato rinchiuso e rilasciato almeno 17 volte. Secondo fonti filo palestinesi gli israeliani impedirebbero ai palestinesi di recarsi in Cisgiordania, a volte sottoponendoli agli arresti domiciliari, oltre a ostacolare la comunicazione con altri leader palestinesi. In una dichiarazione che condanna un precedente arresto del leader, il governo della città ha affermato che Israele attacca i simboli palestinesi, incluso Ghaith, per minare e sminuire la presenza palestinese nella città. Dal canto suo Tel Aviv ha dichiarato pubblicamente il suo interesse ad aumentare la presenza di coloni israeliani lì. Secondo le organizzazioni non governative, circa 200.000 coloni vivono in quella zona e più di 490.000 si stabiliscono nei territori occupati della Cisgiordania. Altri resoconti di stampa indicano che nelle ultime ore la polizia israeliana ha fatto irruzione anche nel club Al Hilal, nella Città Vecchia (sempre a Gerusalemme Est), istituito come circolo sociale e sportivo nel 1972. La polizia ha costretto il personale che frequentava un campus estivo, tra cui numerosi bambini, ad abbandonarlo senza un motivo apparente.

