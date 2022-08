Brasile. Donne di colore chiedono più nere al potere

Sulla spiaggia di Copacabana, nella Zona Sud di Rio de Janeiro, si è svolta l’VIII Marcia delle Donne Nere, con lo slogan “Per la vita, i diritti, la dignità, giustizia e una società antirazzista. Più donne nere al potere, il messaggio lanciato nell’ottava edizione in cui hanno rivendicato pretese come l’inclusione politica, nel potere legislativo e sociale, la fine del femminicidio e la fine del sessismo. L’occasione ha consentito di celebrare anche il 30° anniversario del primo incontro delle donne nere, avvenuto nella Repubblica Dominicana nel 1992. Presente alla marcia, tra gli altri, l’attrice Juliana Alves nella quale ha sottolineato l’importanza della manifestazione in mezzo a tanta violenza vissuta dalle donne di colore negli ultimi mesi. ”Poter partecipare a un’altra edizione di questo importante evento è stato emozionante. Le donne di colore, che sono sempre state le principali vittime della violenza, devono cercare di combattere con forza in modo che la lotta non possa essere invalidata, molte volte anche dal governo, ha affermato l’attrice. “Abbiamo bisogno che le persone capiscano che la lotta delle donne nere è una lotta della società e che non c’è modo di impedirci di arrivare e di occupare spazi”, ha concluso la Alves.

