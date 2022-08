Cina: esercitazioni militari nel Mar Giallo in risposta visita Nancy Pelosi

La Marina cinese ha iniziato un’esercitazione nel Mar Giallo settentrionale, secondo quanto comunicato dalla China Maritime Safety Administration (CMSA). Questo lunedì, 1 agosto, le forze armate cinesi celebrano la Giornata dell’esercito, rivelando non solo lo sviluppo di armi e attrezzature all’avanguardia , ma anche lo svolgimento di varie esercitazioni militari in alcune aree marittime, compreso il territorio dell’isola di Taiwan. L’Esercito popolare di liberazione cinese (PLA) ha rivelato nuovi sviluppi nelle sue armi e attrezzature con tecnologia molto avanzata, tra cui il suo missile ipersonico, la nave d’assalto anfibia, gli aerei cisterna e i grandi cacciatorpediniere. Tutto questo coincide anche con l’arrivo dell’influente legislatore statunitense Nancy Pelosi in visita nell’isola di Taiwan. La Cina ha risposto con fermezza alla provocazione sia con le parole che con le azioni. Tan Kefei, portavoce del Ministero della Difesa nazionale cinese, affermando che l’EPL non resterà a guardare se Pelosi visiterà l’isola di Taiwan e intraprenderà azioni per contrastare qualsiasi interferenza esterna e qualsiasi tentativo separatista di “indipendenza di Taiwan”.

