Ragusa. L’IACP sta provvedendo alla manutenzione di 36 alloggi

Il Comune di Ragusa ha finalmente provveduto ad elaborare la graduatoria definitiva conseguente al bando di concorso generale anno 2021, adottando in tal modo, a distanza di oltre dieci anni, una nuova lista.

“Finalmente – dice il Presidente dello Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa, Salvo Mallia- . “Il tutto grazie anche alla continua e costante collaborazione istituzionale di questo I.A.C.P. attraverso i propri funzionari che, con grande competenza ed abnegazione, hanno contribuito fortemente alla elaborazione della suddetta graduatoria”.ed in modo particolare il Dott. Marco Cannarella ed il Dott. Ettore Di Paola per le competenze e l’impegno profuso nell’attività di che trattasi.

La determinazione tardiva del Comune nella elaborazione della nuova graduatoria – precisa Mallia – ha sicuramente ritardato, in tutti questi anni, ma non impedito la consegna degli alloggi che nel frattempo si sono resi disponibili per l’assegnazione utilizzando la graduatoria vigente del tempo”.

I 36 alloggi destinati all’assegnazione sono alloggi di risulta per molti dei quali sono necessari interventi di manutenzione al fine di renderli fruibili da parte dei nuovi assegnatari.

“Lavori di manutenzione – aggiunge io presidente – già in corso grazie alla solerte attività del CdA di questo IACP e in particolar modo all’impegno del vicepresidente Paolo Santoro e del consigliere Valentina Spadaro che ha permesso di ottenere 16 Decreti di finanziamento delle opere di manutenzione da parte del Dipartimento infrastrutture e mobilità della Regione Sicilia ed attende l’ulteriore emanazione di altri 4 decreti di finanziamento che permetteranno di rendere gli alloggi disponibili e fruibili da parte dei nuovi assegnatari”.

L’iter che conduce alla consegna degli alloggi in questione è nella fase intermedia in quanto l’approvazione della nuova graduatoria è stata sicuramente un passaggio essenziale per la rielaborazione dello stato dei diritti dei richiedenti ma deve continuare con gli ulteriori adempimenti di legge che dovranno essere esitati dagli uffici comunali. Solo dopo interverrà la competenza dell’Istituto che dovrà avviare ulteriori accertamenti e procedere alla consegna degli alloggi.

Un iter, quello appena esposto, caratterizzato da una notevole, complicata e continua attivià dell’I.A.C.P. che ha saputo predisporre gli atti necessari per addivenire all’esecuzione dei lavori di manutenzione, ancora in corso, e quindi successivamente potrà procedere alla consegna degli alloggi ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria.

“Garbo istituzionale – continua Mallia – avrebbe imposto una collaborazione fra i due Enti, ognuno per le proprie competenze, al fine di raffrontarsi e concertare insieme il metodo più opportuno per giungere a dei comunicati congiunti che avrebbero fatto chiarezza sull’itinerario amministartivo ed il modus operandi”.

“Riteniamo – conclude il Presidente dell’I.A.C.P. – che l’attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi procederà celermente per giungere alla consegna degli alloggi agli aventi diritto, fermo restando che dovrannò concludersi le procedure in corso. L’attuazione delle Politiche per la casa, conforme ai fini istituzionali dell’Istituto, continuerà senza soste dando luogo a tutte le azioni necessarie a dare una risposta al fabbisogno abitativo di tante famiglie, che in momento storico di forte restrizione economica come quella attuale, soffrono il problema della casa”. .

