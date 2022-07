Raddoppio Ragusa-Catania. Il Comitato in stato di agitazione

Il paracadute anti-rincari nei cantieri per il 2022 vale anche per la Ragusa-Catania.

Il fondo implementato già a maggio e gestito dal Mef, con una dotazione di 7,5 miliardi fino al 2026, è riferito alle opere che devono ancora andare in gara per adeguare i costi previsti nel quadro economico delle opere ai nuovi prezzi. Questa disponibilità è fruibile dalle opere affidate ai commissari “sblocca-cantieri” fra cui la Ragusa/Catania.

Il vecchio bando di gara del 30/03/22, già rinviato dal 22 aprile al 12 maggio, è stato poi annullato il 4 luglio ’22. Da questa data si è in attesa del nuovo bando con gli importi aggiornati di circa 190/200 milioni di euro.

“A nostro parere l’attesa non può più essere procrastinata; è necessaria un’accelerazione – dicono Salvatore Ingallinera, Leonardo Licitra, Giuseppe Santocono e Roberto Sica del Comitato per la realizzazione della Ragusa-Catania -. Anche perché abbiamo superato il termine del 30 giugno 2022 per la fine delle procedure di gara e l’inizio della consegna dei lavori.

Ed ancora il cronoprogramma prevede la consegna dei lavori (dei 4 lotti) fra il 2022 e al massimo per il 30 giugno 2023. Vi è poi una condizione assoluta da soddisfare per evitare di perdere una parte importante dei finanziamenti che devono sottostare ad una “Obbligazione Giuridica Vincolante” entro il 31 dicembre prossimo per tutti e quattro i lotti”.

I tempi di realizzazione e chiusura cantieri prevedono fra i 1.095 e i 1.280 giorni.

“L’intera comunità – aggiunge il Comitato – ha il diritto di conoscere l’attuale situazione. Non vorremmo che la recente crisi di Governo e le prossime competizioni elettorali distogliessero l’attenzione sugli ultimi passaggi amministrativi per la pubblicazione dei bandi. Non possiamo continuare a tollerare continui rimandi, avevamo paragonato l’iter di quest’opera al gioco dell’oca, oggi ci sembra più la tela di Penelope. Per questi motivi dichiariamo il nostro stato di agitazione e preoccupazione. Vorremmo evitare l’ennesimo stato di mobilitazione, sarebbe il colmo. Forti di un impegno assunto in occasione dell’incontro tenutosi lo scorso 17 novembre presso la sala Giunta del Comune di Ragusa con tutti gli attori coinvolti nella procedura di realizzazione dell’opera e a valle della riunione tenutasi ieri tra il comitato e il sindaco Cassì, abbiamo esortato quest’ultimo a invitare il commissario straordinario on. Nello Musumeci, il rappresentante del Mims sottosegretario on. Giancarlo Cancelleri e l’Anas in qualità di stazione appaltante presso il Comune di Ragusa con urgenza”.

