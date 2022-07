A Ragusa bando di concorso per 5 agenti di Polizia Municipale

Sul sito web istituzionale del Comune di Ragusa, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso” è pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di agente di polizia municipale (cat.c – posizione economica c1) a tempo pieno e indeterminato. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) a partire dal 30 luglio 2022 e non oltre le ore 12:00 del 29 agosto 2022, compilando l’apposito modulo elettronico e previa registrazione alla piattaforma digitale alla quale si accede attraverso il link https://candidatureconcorsi.it/ La compilazione on line della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 e allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso alla procedura di invio e non sarà più consentito inoltrare istanze non perfezionate o in corso di invio. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso.

