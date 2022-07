Pozzallo. L’Istituto La Pira in Slovenia per il progetto Erasmus+

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. La Pira” di Pozzallo, rappresentato dalle docenti di lingua inglese Daniela Curreri e Rosaria Pizzardi, ha partecipato, dal 10 al 16 Luglio, al secondo meeting transnazionale del progetto Erasmus+ “A new Approach in English Education: Gamification”, presso la facoltà degli studi FSO di Novo Mesto, in Slovenia.

Il meeting programmato dalla coordinatrice del progetto prof.ssa Fatma Zeynep Er, del Provincial Directorate of National Education di Trabzon, in collaborazione con la prof.ssa Annmarie Zoran, della facoltà FSO della Slovenia, ha visto la partecipazione anche dei proff del Dipartimento di Lingue dell’Università di Trabzon e di una rappresentanza di docenti delle scuole partner della Turchia e del Portogallo.

Nei giorni precedenti, il team docenti aveva partecipato alla riunione preparatoria su Zoom e durante le giornate di LTT (Learning Teaching Training), in Slovenia, i docenti hanno sperimentato i piani di lezioni preparati, a cui sono seguiti momenti di condivisione di idee e di dialogo sulla valutazione generale delle attività svolte e delle metodologie suggerite.

L’ultimo giorno, ai partecipanti sono stati applicati strumenti di misurazione, preparati dagli accademici presenti, l’obiettivo era valutare l’efficacia degli eventi e delle attività nell’ambito di LTT, promuovendo lo scambio culturale fra i partner:

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü

Trabzon Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo

I.I.S. “G. La Pira” Pozzallo

Salva