Iurato(Ragusa Prossima): “Il sentiero non è riuscito”

“La Comunità europea ci ha dato la possibilità, con un apposito finanziamento tramite Piano di coesione 2014-2020 (più di 4 milioni di euro) di effettuare dei lavori di potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso a contesti di interesse storico e architettonico che insistono nella campagna ragusana. Il Comune, nel 2021, ha già iniziato in alcuni interessantissimi siti i suddetti lavori. È il caso di menzionare il sito archeologico preistorico di Fontana Nuova, presso Marina di Ragusa, e il sito di Cava Confalone, sotto il centro abitato della città, dove insistono le meravigliose pirrere di pietre in grotta”. E’ quanto afferma il consigliere di Ragusa Prossima, Gianni Iurato, che, però, fa un suo ragionamento circa la presenza di alcune anomalie.

“Le trazzere di accesso e i lavori di riqualificazione riguardanti i due siti sopra citati sono stati certamente progettati ed eseguiti in maniera dignitosa – dice il consigliere comunale – lo stesso, per quel che mi riguarda, non possiamo dire per i lavori di “riqualificazione” effettuati per la trazzera storica che dalla chiesetta della Madonna delle Grazie conduce fino al cimitero. Nell’Ottocento utilizzata per raggiungere delle sepolture in fosse comuni ed utilizzata altresì dai contadini che dall’altopiano ragusano, con i loro muli, portavano il grano da macinare presso i mulini ad acqua ubicati sul Torrente San Leonardo un tempo molto fiorenti. I lavori di riqualificazione in questione lasciano moltissimo a desiderare, metri e metri di calcestruzzo l’hanno fatta da padrone lungo la trazzera, sia nella parte iniziale quanto in quella finale. Un’autostrada di calcestruzzo che niente ha a che fare con il bello, con lo storico-architettonico, con le più elementari tecniche di interventi edilizi coerenti con il contesto della campagna ragusana. Tra l’altro, con l’acqua piovana, mancando qualsiasi elemento di deflusso, nei tratti in cui è presente il calcestruzzo rischiamo di assistere al troppo pieno con tutti i disagi che ciò potrebbe comportare”.

“Poi, la parte centrale della trazzera, praticamente è rimasta quasi impraticabile a piedi – continua Iurato – immagino il livello di pericolo che potrà presentare quella stessa trazzera durante le piogge torrenziali. L’intervento, ripeto, mi lascia perplesso, molto deluso. Mi dispiace non avere potuto verificare prima ciò che era stato fatto in quella trazzera, oggi purtroppo poco frequentata dai cittadini, in modo da chiedere subito all’Amministrazione dei correttivi. Ribadisco: l’intervento di riqualificazione andava realizzato, ma certamente non così. L’uso della ghiaia in certi punti e le basole in altri punti, così come è stato fatto opportunamente per Cava Confalone, potevano dare certamente dei risultati più coerenti. Spero che l’Amministrazione ponga urgentemente rimedio allo stato di fatto. Inoltre, in quella trazzera anonima per i più, si potrebbero installare cartelloni esplicativi per segnalare alcuni punti di interesse storico, attraverso i quali si possa leggere sinteticamente la storia dell’Acquedotto comunale ad arcata, la storia della chiesetta e del soldato ragusano che dopo la 1^ Guerra Mondiale la volle, la storia della fossa comune nata in periodo di colera, la storia della via dei Mulini. La ciliegina sulla torta potrebbe essere l’installazione opportunamente illuminata di una artistica Via Crucis lungo l’intero percorso. In generale, nella realizzazione delle opere pubbliche invito l’Amministrazione ad essere più vigile sia in fase progettuale e sia in fase di realizzazione delle opere, proprio per evitare sorprese e brutture”.

