Predisposta aula studio per gli studenti a Marina di Ragusa

Per la quarta estate consecutiva, da lunedì 1 agosto a venerdì 9 settembre, sempre per iniziativa del collaboratore del Sindaco per le politiche giovanili Simone Digrandi, a Marina di Ragusa ci sarà un’aula a disposizione di tutti gli studenti per la preparazione dei loro esami.

A differenza degli scorsi anni, quest’anno la sala sarà ospitata presso i locali in uso alla Pro Loco Mazzarelli, in via Duilio (rotatoria “Balcone Mazzarelli”, di fronte all’omonimo bar, attiguo al Kamena Residence. Questa la posizione:

https://goo.gl/maps/4U6R3QhFmnXw85dq9 ).

Sarà possibile accedere tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, previa firma del registro presenze in entrata e in uscita.

“Ogni estate, negli ultimi tre anni, abbiamo registrato notevole apprezzamento per questo spazio e molta affluenza di giovani studenti, in particolare nel mese di agosto” spiega il delegato Digrandi. “Quest’anno diversi ragazzi si erano già messi in contatto con noi per sapere quando saremmo partiti con l’iniziativa, che quest’anno è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione e disponibilità della Pro Loco Mazzarelli. Ricordiamo che unitamente all’aula di Marina, rimangono operativi tutti gli altri spazi che abbiamo pensato per i nostri giovani a Ragusa presso il Centro Commerciale Culturale, dalla sala riunioni alle due aule studio, alla postazione bookcrossing e alla sala workshop/laboratori”.

L’iniziativa è stata condivisa con gli Assessori alla pubblica istruzione e Sviluppo di Comunità Giovanni Iacono, dall’Assessore alle Politiche Giovanili e alle frazioni, rispettivamente Clorinda Arezzo ed Eugenia Spata.

Si invitano in particolare i ragazzi che penseranno di usufruire con una certa costanza giornaliera o settimanale dell’aula a contattarci all’indirizzo mail

informagiovani@comune.ragusa.it o s.digrandi@comune.ragusa.it per concordare le migliori modalità di utilizzo, ma anche per eventuali segnalazioni e richieste sul servizio.

Eventuali aggiornamenti sull’iniziativa saranno forniti anche attraverso il contatto instagram@informagiovaniragusa o il desk di Palazzo dell’Aquila.

