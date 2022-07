Modica, conferito incarico per l’autopsia su donna rosolinese

Conferito lo scorso pomeriggio presso la Procura della Repubblica di Messina per l’autopsia sul corpo della 34enne rosolinese Carmela Lorefice, deceduta nell’ospedale peloritano, dove era giunta da Modica dopo essere stata sottoposta a due diversi interventi chirurgici. L’esame autoptico sarà effettuato dal medico legale Alessio Asmundo, dal medico infettivologo Giuseppe Sturniolo e dal ginecologo Francesco Maria Attardo, incaricati dal pubblico ministero Roberta La Speme. L’avvocato di parte, Martino Modica, ha nominato il dottore Piccirillo. Sono otto le persone indagate tra medici e infermieri dell’Ospedale Maggiore di Modica mentre le persone offese sono sette. L’ipotesi di reato è omicidio colposo.

La donna era stata trasportata a Messina a seguito delle complicanze per due operazioni chirurgiche cui era stata sottoposta all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. La poveretta si era ricoverata per un intervento alle ovaie ed era entrata in sala operatoria il 30 giugno scorso. Dopo alcuni giorni era ritornata nella sua casa di Rosolini ma erano iniziati dei problemi che l’avevano costretta a tornare presso il nosocomio modicano. Sottoposta a nuovo intervento chirurgico, le condizioni si erano improvvisamente aggravate, tant’è che i sanitari avevano deciso di trasferirla a Messina. Qui, purtroppo, è sopraggiunta la morte.

Salva