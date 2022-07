Ragusa. Approvata la sezione strategica del Documento Unico di Programmazione

Approvata in Consiglio Comunale a Ragusa la sezione strategica del DUP (Documento Unico di Programmazione). La relazione dell’Assessore al bilancio Giovanni Iacono ha tracciato, con particolarità di dati macroeconomici relativi ai contesti nazionali e regionali, la congiuntura economica e sociale, descrivendo poi i dati relativi alla città.

Il 2021 ha visto un ulteriore aumento della popolazione over 65 anni che è aumentata, in un anno, del 4,76 %. Il saldo naturale continua ad essere negativo, ma vi è una inversione di tendenza sulla natalità post covid; i nati sono stati 568 con un aumento del 13,56 % rispetto all’anno precedente in cui erano stati 491. I decessi sono diminuiti del 7,07 %, passando da 893 ad 834. Pertanto il tasso di natalità è passato da 6,7 a 7,8 e il tasso di mortalità da 12,2 a 10,9. Vi è una impennata del saldo migratorio che passa da 81 a 534 e i cittadini stranieri da 5859 a 6689 con un aumento del 12,41 %.

Nell’introduzione al DUP, il sindaco ha effettuato la disamina con il precedente DUP elencando le opere che hanno già trovato realizzazione o che sono in corso di attuazione. Nel centro storico vanno sottolineate la riqualificazione di Piazza del Popolo, il rinnovamento dell’illuminazione della cattedrale di S. Giovanni, il ripristino dello storico sentiero di accesso alle latomie di cava Gonfalone, la ristrutturazione degli spazi dell’ex biblioteca di via Matteotti, la riattivazione degli spazi di Carmine Putie mirata all’ampliamento degli uffici giudiziari e poi le opere strutturali relative alle nuove condutture dei pozzi ex Asi e il serbatoio di Bruscè, l’attivazione del potabilizzatore di Camemi, l’installazione del denitrificatore a Marina di Ragusa.

Per quanto riguarda la scuola, rilevanti sono gli interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici, per oltre 7 milioni di euro con fondi di agenda urbana, e il nuovo corso di laurea triennale in “Management delle imprese per l’Economia sostenibile”, che da ottobre si aggiungerà al già esistente corso di Lingue. Non meno importanti sono stati la riattivazione della Scuola dello sport e la ristrutturazione della mai aperta Casa protetta di via Berlinguer.

Il Comune ha poi partecipato a tutti i bandi pubblicati, per i vari settori, del PNRR.

L’Assessore al bilancio Giovanni Iacono ha sottolineato gli eccellenti risultati della gestione finanziaria dell’Ente “con nessun parametro di deficitarietà strutturale negativo e i valori realizzati, molto distanti dalle soglie di deficitarietà previste dalla normativa. Si tratta di dati certificati e non di opinioni. Un risultato storico che insieme agli altri relativi al dimezzamento dei residui passivi, alla riduzione di oltre 1/3 dei residui attivi, al rispetto delle scadenze di legge nella presentazione dei bilanci evitando così l’esercizio provvisorio, al rafforzamento dei servizi malgrado le minori entrate a cominciare dalle royalties petrolifere che hanno registrato il minimo storico di 1.543.398 euro, mentre quelle dell’anno 2016 sono state 28.366.285 euro, è la dimostrazione di un lavoro di squadra, con riflessi positivi sugli interventi da svolgere, che coinvolge tutti gli apparati del Comune, dai servizi finanziari a tutti gli altri servizi, che in questi ultimi anni si sono ‘abituati’ a predisporre gli atti di bilancio nei mesi precedenti l’inizio del nuovo anno contabile e non, come in precedenza, ad anno inoltrato o, addirittura, quasi a fine esercizio”.

