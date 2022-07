Modica e Catania insieme per HarpLab, laboratorio di Arpa

Si è tenuta dal 25 al 27 luglio, a Piedimonte Etneo, la seconda edizione estiva di HarpLab, laboratorio didattico di Arpa. Quest’anno hanno preso parte allievi dai sei anni in su, provenienti dalle zone di Catania, Siracusa e, per la prima volta, Modica. Proprio modicano, infatti, è uno dei due organizzatoridell’iniziativa, il M° Fabio Rizza, arpista, insieme alla collega catanese M° Miriam Zappalà. I maestri hanno curato le esecuzioni solistiche dei partecipanti e soprattutto le performance in ensemble, che avevano lo scopo di promuovere la cooperazione e la coordinazione tra musicisti. Alla fine del laboratorio si è tenuto un concerto aperto al pubblico.

Molto felici sia i ragazzi che le famiglie, venute anche da Modica per assistere alla performance dei propri ragazzi.

Un evento unico per la Sicilia che ha riscosso grande entusiasmo; in programma anche una seconda edizione invernale, dopo quella dello scorso Dicembre, il cui concerto finale si è tenuto proprio presso il Duomo di San Pietro di Modica.

