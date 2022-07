Vescovo. A Mazara 2 i nomi che circolano, Giurdanella e Di Noto

Non Come ormai sappiamo mons. Domenico Mogavero vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo lo scorso 31 marzo 2022 avendo compiuto 75 anni di età ha presentato le dimissioni dal suo incarico così come prevede il codice di diritto canonico. In questi mesi sono state molte le nomine che Papa Francesco ha fatto e con grande trepidazione la comunità della Diocesi di Mazara aspetta la nomina del nuovo pastore mazarese. Le “acque” sembrano abbastanza agitate e sembra essere arrivato il fatidico momento di successione, in quanto mons.

Domenico Mogavero, poc’anzi con una lettera a firma del suo vicario don Vincenzo Greco, ha convocato per domani 29 luglio 2022 un’assemblea urgente per “importanti comunicazioni riguardo la chiesa di Mazara” rivolte al clero, ai religiosi ed a tutti i fedeli, che si svolgerà alle 12 all’interno del palazzo vescovile. Probabilmente, di concordo con la Congregazione dei Vescovi e la Sala Stampa Vaticana, mons. Mogavero darà l’annuncio del nuovo prelato che guiderà una delle diocesi più importanti ed antiche d’Italia.

La nostra redazione ha anche una sua ipotesi in merito alla vicenda avendo raccolto alcune informazioni in giro per la Sicilia e avendo ascoltato alcune voci che sembrano veritere.

Ci incuriosisce il fatto che la stessa convocazione fatta da Mogavero è stata indetta proprio qualche ora fa anche da mons. Antonio Staglianò vescovo di Noto. Staglianò non essendo dimissionario non avrebbe avuto motivo di convocare urgentemente l’assemblea se non per comunicare un suo spostamento definito da Papa Francesco. Dalle voci che circolano mons.Staglianò dovrebbe comunicare il suo trasferimento in una diocesi vicino Roma per svolgere funzioni legate alla Accademia Pontificia. Quindi non un trasferimento vero e proprio in Vaticano ma qualcosa che gli somiglia senza esserlo lontanamente. La notizia pare essere confermata anche dal comunicato stampa con il quale la diocesi si premurata di annullare la conferenza stampa con la quale domani allo stesso orario Staglianò doveva presentare in pompa magna il suo festival pop di teologia. Ma qualcuno negli ambienti ecclesiali non esclude il fatto che sia lui stesso nominato invece vescovo di Mazara del Vallo.

Ma non finisce qui perchè domani mattina mons. Staglianò oltre a comunicare questo suo trasferimento dalla Diocesi, potrebbe occuparsi della “questione mazarese” in quanto il prossimo vescovo di Mazara del Vallo ci giunge voce che potrebbe essere il vicario della stessa Diocesi di Noto don Angelo Giurdanella che prenderebbe il posto di mons. Domenico Mogavero. Sembra ormai definitiva la scelta di Papa Francesco, ma ovviamente fino a domani a mezzogiorno resteranno comunque delle informazioni riservate alle “stanze” vaticane.

Don Angelo Giurdanella è nato a Modica il 24.02.1956, è stato ordinato sacerdote il 27.12.1983 dal Vescovo Mons.Salvatore Nicolosi,è stato parroco della Parrocchia S. Giovanni Battista e di S. Paolo Apostolo in Avola dal 02.10.1989, Assistente di Azione Cattolica, membro del collegio dei consultori, nominato Vicario Episcopale per il Clero a settembre del 2009, Vicario Generale della diocesi di Noto con decorrenza dal 1 ottobre 2010.

Un’altra ipotesi, sinceramente meno probabile, porta il nome di don Fortunato Di Noto sacerdote incardinato sempre nella Diocesi di Noto, presidente della “Meter Onlus” è famoso per la sua lotta contro la pedofilia e la tutela dell’infanzia in Italia e nel mondo.

Tutto sarà svelato domani e aspettiamo sicuramente con grande trepidazione le comunicazioni che i due prelati siciliani faranno al popolo di Dio. Vi aggiorneremo man mano con i dettagli sulla vicenda. (in collage di copertina: da sx mons. Mogavero, don Giurdanella, don Di Noto, mons. Staglianò)

Roberto Marrone (primapaginamazara.it)

