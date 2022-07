Dopo alcune ore di ricerche è arrivato il lieto fine: il 70enne disperso a Pozzallo è stato ritrovato in perfette condizioni non lontano dal punto in cui era stato avvistato l’ultima volta da alcuni bagnanti, che avevano lanciato l’allarme.

La guardia costiera aveva setacciato il tratto di costa antistante il lungomare Pietre Nere dove l’uomo era stato visto l’ultima volta.

Salva