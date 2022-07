Modica calcio. Al via la campagna abbonamenti

“Il 9ogno continua”. È questo il claim che accompagna la campagna abbonamenti 2022-2023 del Modica Calcio e che è stata presentata questa mattina all’hotel Torre del Sud, alla presenza dei vertici societari Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, e dai rappresentanti delle cinque aziende che hanno scelto di legare il loro marchio al rossoblu della nuova maglia.

“Siamo qui a presentare la squadra che sostiene la nuova stagione – ha detto in apertura Mattia Pitino – che è formata da chi scommette ed investe sul Modica Calcio, ad iniziare dal main sponsor Ermeslink e dagli altri partner, oltre che da quanti, tra i tifosi, vorranno esprimere tutto il loro calore attraverso la sottoscrizione dell’abbonamento stagionale”.

“Squadra che vince non si cambia – ha chiosato Salvo Di Raimondo – e aver ricevuto la fiducia di tutte le aziende già nostre partner nella scorsa stagione, è per noi il primo successo di quest’anno. Il prossimo sarà tornare a vedere, come accaduto lo scorso anno, bambini e le famiglie allo stadio a supportare il Modica Calcio nelle gare casalinghe”.

“Come azienda siamo orgogliosi di supportare il progetto ambizioso di questa società” ha detto Giovanni Di Stefano di Ermeslink, main sponsor del Modica Calcio anche per la stagione 2022-2023.

Gli ha fatto eco Arcangelo Visone, in rappresentanza di Franzy’s che ha sottolineato “la condivisione degli obiettivi: sia noi che la società puntiamo ad ottenere i risultati che ci si prefigge. Questo è sinonimo di sintonia e di squadra”.

A confermare la partnership con il Modica Calcio anche Assicurazioni Generali. “Ci siamo anche quest’anno – ha spiegato Fabrizio Di Rosa – perché crediamo nella serietà di questo progetto e soprattutto perché abbiamo visto quanto bene ha risposto la città nella scorsa stagione. Ci auguriamo che il calore prosegua”. “La costanza e la continuità contraddistinguono la nostra azienda ed anche il Modica Calcio, per questo non potevamo che esserci anche noi” ha evidenziato Carmelo Terranova di Egea, mentre Giuseppe Fratantonio di Equiclass ha rivelato di essere “un tifoso e in quanto tale sono chiamato a fare la mia parte. Credo in questo progetto ed in questa dirigenza ed è per questo che abbiamo scelto come azienda di avviare questo rapporto”.

Alle spalle dei relatori tre dei simboli dell’organico rossoblu: il capitano, Francesco Vindigni, il riconfermato centrocampista “made in Modica”, Salvatore Misseri ed il portiere protagonista della scorsa stagione, Carlo Incatasciato.

I tre hanno indossato le maglie con le quali scenderanno in campo nelle gare del campionato di Eccellenza 2022-2023: la prima classica rossoblu a doppia striscia verticale, la seconda interamente bianca e la maglia arancio a difesa della porta modicana.

Si tratta di maglie “storiche” in quanto per la prima volta si fregiano del logo della Coppa Italia, in virtù della vittoria conseguita lo scorso anno.

“Proprio per celebrare quel successo e per coinvolgere tutta la città – ha spiegato il Presidente, Peppe Rizza – doneremo questa maglia a ciascun abbonato. Sarà una maglia che avrà sulle spalle il numero 90, che accompagnerà non solo il claim ma anche tutta la nostra stagione. Siamo chiamati infatti a celebrare e festeggiare degnamente i 90 anni della fondazione della società Modica Calcio e iniziamo in questo modo a coinvolgere tutti gli appassionati. Sono già tanti i tifosi che hanno chiesto informazioni per gli abbonamenti e a nome di tutta la società sono a ringraziare loro e le tante aziende partner, perché avvertiamo sin da queste prime battute il calore della città e del territorio attorno a questi colori ed a questa maglia”.

Gli abbonamenti stagionali, che avranno un costo di 99euro, saranno disponibili assieme alle maglie celebrative, ad iniziare dal mese di agosto nelle consuete rivendite rossoblù sia al quartiere Sorda che a Modica Alta ed a Modica Centro.

