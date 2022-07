Cappello riconfermato preparatore atletico Avimecc Volley Modica

L’Avimecc Volley Modica conferma per la terza stagione il rapporto con Emanuele Cappello come preparatore atletico della prima squadra. Un professionista con un passato nella pallavolo e per la pallavolo, una figura che ha sempre dimostrato professionalità ed esperienza.

Già dallo scorso anno si è integrato perfettamente nel nuovo staff e nel suo organigramma, un passo in più verso un percorso di crescita per tutti, un modo per consolidare un lavoro che ha radici forti e che adesso va coltivato giorno dopo giorno.

Proprio Cappello afferma come: “Sono cresciuto in questo ambiente e per me è casa mia, posso affermare che con alcuni esponenti della dirigenza abbiamo anche condiviso il campo da giovani e quindi non potrei mai volere una separazione da questo mondo che mi ha accolto e ogni giorno mi fa sentire bene”.

Sul rapporto con l’attuale staff: “Non potevo desiderare ambiente migliore, ognuno di noi ha il proprio ruolo e nessuno tenta di primeggiare in quello degli altri. Al contempo, siamo sempre pronti a confrontarci e a trovare il percorso migliore per la formazione dei ragazzi e per la loro crescita fisica. Il gruppo è importante sia in panchina che in campo e spero che possa ottenere i risultati che si merita perché negli anni si è fatto tanto e i frutti adesso vogliono essere raccolti”.

