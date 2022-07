Primo allenamento per la nuova scuola calcio del Ragusa

Primi passi per la scuola calcio del Ragusa dopo l’affiliazione dell’Atletico Dream Soccer per portare avanti la “cantera” azzurra. Ieri pomeriggio, allo stadio Gianni Biazzo di via Archimede, gli aquilotti si sono ritrovati con l’intento di far bene e, soprattutto, con la segreta speranza di potere indossare un giorno la maglia azzurra. La società del Ragusa calcio era rappresentata dal direttore marketing, Antonio Licitra, e dal vicedirettore generale, Alberto Ribellino. “Siamo orgogliosi di potere riscontrare la vostra presenza – hanno detto i due dirigenti azzurri – e felici di percepire il grande entusiasmo che sta animando questo allenamento. Non ci sono dubbi che la scuola calcio cercherà di crescere sempre di più perché è un’altra realtà che rappresenta la città di Ragusa e merita di essere posta in evidenza”. All’appuntamento sono intervenuti anche i dirigenti azzurri Peppe Trapani e Gianni Borrometi. Il responsabile del progetto, Salvo Pulvirenti, dal canto suo, afferma: “Vogliamo dare prova della nostra grande dedizione alla maglia. Cercheremo di lavorare sapendo che ci sarà in mente un unico obiettivo, quello di rendere grande il Ragusa partendo anche dai primi passi, quelli, per l’appunto, compiuti dalla scuola calcio”.

