Finanziamento. Modica, D’Antona: “In ritardo e occasione persa”

“Esprimiamo la nostra soddisfazione alla notizia che qualche giorno fa il Comune di Modica è stato ammesso al finanziamento di cinque progetti per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico per un importo complessivo di 4.975.000 euro”. Così Vito D’Antona di Sinistra Italiana sul finanziamento ottenuto dal Comune di Modica.

Si tratta della messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di una parte del torrente Passo Gatta, di una parte del torrente San Liberale, della realizzazione di una condotta di acque bianche nella Via Gianforma Margione, della realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche tra la Via Risorgimento e la Via San Giuliano e della regimentazione delle acque meteoriche della Vanella 179.

Con la realizzazione di queste opere si fa fronte con determinazione ai rischi conseguenti alla conformazione e alla fragilità del nostro territorio, mettendolo in sicurezza in alcuni punti particolarmente sensibili.

“Purtroppo, per responsabilità dell’amministrazione Abbate – aggiunge D’Antona – , arriviamo a questo risultato con ben due anni di ritardo e un primo finanziamento perduto.

Infatti, questi progetti furono esclusi da un primo finanziamento nel 2020 poiché Abbate e la sua amministrazione non avevano provveduto ad approvare il Rendiconto per l’anno 2019, adempimento che doveva essere effettuato entro il 30 giugno 2020, e per il quale il Comune risultava commissariatodalla Regione.

Una delle tante occasioni di finanziamento perdute in questi nove anni”.

