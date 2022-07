A Pozzallo apparecchiatura per monitoraggio emissioni odorigene

Sottoscritta dal Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e dal Direttore Generale dell’Arpa Sicilia una convenzione per il monitoraggio delle emissioni odorigene proveniente dalla zona industriale.

La convenzione prevede l’istallazione e la messa in esercizio di un sistema automatico di campionamento delle emissioni odorigene in Viale Australia e precisamente nelle “Centro C.O.M.“.

I risultati verranno analizzati dall’Arpa Regionale e anche il Comune di Pozzallo sarà messo nelle condizioni di farli monitorare e studiare dal suo esperto Salvatore Sciacca, professore emerito di Igiene dell’Università di Catania.

In mancanza di una chiara legislazione regionale e nazionale, è molto complesso non solo lo studio, ma anche le eventuali sanzioni da applicare. Una città come Pozzallo, che punta sempre di più ad uno sviluppo turistico, non può tollerare le sempre più fastidiose e frequenti emissioni odorigene. L’odore dell’aria, afferma Ammatuna, è ampiamente riconosciuto come un parametro essenziale per determinare la qualità della vita che, conseguentemente, riverbera effetti significativi su numerose attività economiche, specialmente quelle legate al turismo. Dopo anni di battaglie civili e giudiziarie è arrivato il momento di mettere la parola fine ad un fenomeno diventato ormai insopportabile.

