Ciclismo. Doppietta della Multicar Vittoria a Villafrati

Arriva un’altra doppietta per l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine che a Villafrati, in provincia di Palermo, è riuscita a portare al successo, per quanto riguarda la categoria Allievi, Nunzio Fallo. Dopo numerosi piazzamenti nei primi cinque posti e aver lavorato per i compagni di squadra, per Fallo è arrivato il momento di salire sul gradino più alto del podio in occasione dell’ottavo successo stagionale conquistato dalla società rossoblù. Dopo una gara condotta in fuga e ben protetto dai compagni di squadra, Fallo è riuscito ad alzare le braccia al cielo transitando per primo sotto il traguardo. “Era una vittoria – sottolinea il direttore sportivo Gianpiero Pitino – che cercavano tutti i componenti della squadra nei confronti di un ragazzo che è sempre stato a disposizione della squadra e mai sopra le righe. Fallo è sempre stato attento a svolgere al meglio il lavoro a lui affidatogli per il bene della squadra”. A completare la giornata da incorniciare, il secondo posto di Emanuele Cataudella e il quarto di Donato Firullo. La categoria Esordienti, invece, è rimasta a riposo in attesa del campionato italiano su pista: sono stati convocati Matteo Verdirame e Corrado Spataro. Infine, da segnalare che nella categoria Giovanissimi è arrivato il successo per Denis Sanfilippo nella G3. “Insomma – commenta il presidente Carmelo Cilia – ancora un fine settimana ricco di soddisfazioni per il nostro gruppo che, ora, punta sempre più a fare valere il proprio potenziale nei confronti delle altre squadre”.

